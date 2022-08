ഗവർണർക്കെതിരെ 2010ലും പ്രമേയം; അന്ന് എതിർത്തത് വിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണർക്കെതിരെ കേരള സർവകലാശാലാ സെനറ്റിൽ പ്രമേയം വരുന്നത് രണ്ടാം തവണ. 2010 ൽ ഡോ.എ.ജയകൃഷ്ണൻ വിസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ സെനറ്റിലേക്കു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചയാളുടെ നോമിനേഷൻ അന്നത്തെ ഗവർണർ ആർ.എസ്.ഗവായി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎം സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിസി തള്ളി. സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു വിസിയുടെ നിലപാട്. സെനറ്റിൽ ബഹളമുണ്ടായെങ്കിലും വിസി തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.

വിസി നിയമനത്തിനു ഗവർണർ സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിൽനിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തർക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഒക്ടോബർ 25ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വിസിക്കു പകരം ആളെ കണ്ടെത്താനാണ് ഗവർണറുടെയും യുജിസിയുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗവർണർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. ജൂലൈ 15നു സെനറ്റ് യോഗം ചേർന്ന് സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒഴിവായതായി ഗവർണറെ വിസി അറിയിച്ചു. പുതിയ പ്രതിനിധിയെ സെനറ്റ് വിളിച്ചുചേർത്തു തീരുമാനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നലെ കൂടിയ യോഗത്തിലും സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. പകരം സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ യുജിസി പ്രതിനിധി നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ചട്ടം. സെനറ്റ് പ്രതിനിധി ഇല്ലെങ്കിലും കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നോട്ടുപോകാം. വിസിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർക്കു നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

