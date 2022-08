ഇനി ഭരണം കിട്ടിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ചോദിക്കണമെന്ന് സിപിഐ

കൊല്ലം ∙ ഇനി ഇടതുമുന്നണിക്കു ഭരണം കിട്ടിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിശ്ചിതകാലത്തേക്കെങ്കിലും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടണമെന്നു സിപിഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണു പ്രതിനിധികളിലൊരാൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഗ്രാമ–ബ്ലോക്ക്– ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, നഗരസഭകൾ, കോർപറേഷനുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ധാരണപ്രകാരം അധ്യക്ഷസ്ഥാനം സിപിഎമ്മുമായി സിപിഐ പങ്കിടാറുണ്ട്. സിപിഐയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പി.കെ.വാസുദേവൻ നായർ രാജിവച്ചു രൂപീകരിച്ചതാണ് 1980ൽ ഇടതുമുന്നണി. മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം സിപിഐക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭരണം കിട്ടിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്നു പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.

മുന്നണിയിൽ സിപിഎം പുലർത്തുന്ന സമീപനത്തെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ട് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. മുന്നണിമര്യാദകൾക്കപ്പുറം രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരായി മാറാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: CPI decision to ask for chief ministership if again ldf comes to power