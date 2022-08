സിപിഎം നേതാവ് ഷാജഹാൻ വധം: 4 പ്രതികൾകൂടി അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട് ∙ സിപിഎം കുന്നങ്കാട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഷാജഹാനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 4 പ്രതികൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി എൻ‍.സിദ്ധാർഥൻ (36), കുറുപ്പത്ത് ആവാസ് (ഡുഡു–30), മലമ്പുഴ ചേമ്പന അത്തിക്കുളമ്പ് ജിനേഷ് (വലുത്–32), കൊട്ടേക്കാട് കുന്നങ്കാട് ബിജു (27) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ആവാസിനെ ചോദ്യംചെയ്യാനായി 16ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തശേഷം കാണാതായെന്ന അമ്മയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മിഷണർ ടൗൺ സൗത്ത്, നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഡിവൈഎസ്പി ഓഫിസിലും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ആവാസിനൊപ്പം പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയ സുഹൃത്ത് ജയരാജിനെയും കാണാനില്ലെന്ന് ഇയാളുടെ അമ്മയും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതികളിലാണ് അഭിഭാഷക കമ്മിഷണർ ശ്രീരാജ് വള്ളിയോട് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ പരിശോധന നടത്തിയത്.

വൈകിട്ടോടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. പിന്നാലെ, രാത്രിയോടെ ആവാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കേസിൽ ഇതുവരെ 12 പേർ അറസ്റ്റിലായി. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

