ഓണം സ്പെഷൽ ഡ്രൈവ്: രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വൻ ലഹരിവേട്ട

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓണക്കാലത്തെ വ്യാജമദ്യവും ലഹരിയും തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച സ്പെഷൽ ഡ്രൈവ് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും വൻ ലഹരിവേട്ട. ഓഗസ്റ്റ് 5നു തുടങ്ങിയ ഡ്രൈവിൽ 21 വരെ സംസ്ഥാനത്താകെ 5036 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ, 1300 പേർ അറസ്റ്റിലായി. പിടിച്ചെടുത്തത് 205 കിലോ കഞ്ചാവും 130.5 ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റുമാണ്.

ഏറ്റവുമധികം (135.73 കിലോഗ്രാം) ക​ഞ്ചാവ് പിടിച്ചതു മലപ്പുറത്താണ്. രണ്ടാമത് (31.15 കിലോഗ്രാം) പാലക്കാട്ടാണ്. ആകെ പിടിച്ച 130.5 ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റിൽ 90 ലീറ്ററും ഇടുക്കിയിലാണ്. ചാരായം കൂടുതൽ പിടിച്ചത് എറണാകുളത്താണ്. ആകെ 368.5 ലീറ്റർ ചാരായം പിടിച്ചതിൽ 93.5 ലീറ്ററും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ. 23,141 ലീറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു.

356 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണു പിടികൂടിയത്. ഇതിൽ 343 എണ്ണവും പാലക്കാട്ടാണ്. പല കേസുകളിൽ പിടികിട്ടാതെ നടന്ന 75 പേരെയും ഡ്രൈവിൽ എക്സൈസ് പിടികൂടി. 33 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. സെപ്റ്റംബർ 12 വരെയാണു മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ സ്പെഷൽ ഡ്രൈവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ജില്ലയെയും രണ്ടു മേഖലകളാക്കി തിരിച്ച് 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്കിങ് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനാന്തര കടത്ത് തടയാനായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കവുമുണ്ട്.

പിടികൂടിയ മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ:

വ്യാജമദ്യം– 7.3 ലീറ്റർ

ഇതര സംസ്ഥാന മദ്യം– 523.5 ലീറ്റർ

അനധികൃത മദ്യം– 3198.3 ലീറ്റർ

അനധികൃത കള്ള്– 880.75 ലീറ്റർ

ഹഷീഷ് – 3014 ഗ്രാം

ഹെറോയിൻ – 56 ഗ്രാം

എംഡിഎംഎ – 180 ഗ്രാം

നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നം– 424.34 കിലോഗ്രാം

