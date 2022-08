ഓൺലൈൻ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിന് ഇനി ആർടി ഓഫിസിൽ എത്തണം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നു മുതൽ ആർടി ഓഫിസുകളിലും സബ് ആർടി ഓഫിസുകളിലും നടക്കും. ഓഫിസുകളിലെത്തി ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് പരീക്ഷയെഴുതേണ്ടത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതു വ്യാപക ക്രമക്കേടിനു കാരണമായെന്നു കണ്ടെത്തി.

ബംഗാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ദിവസവും മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതി പാസായി ലൈസൻസുകൾ നേടിയപ്പോഴാണ് ഇതിലെ കള്ളത്തരം പുറത്തുവന്നത്. പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർക്കു വരുന്ന ഒടിപി നമ്പർ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകൾക്കു നൽകുകയും അവിടെ ഇവർക്കു വേണ്ടി പരീക്ഷയെഴുതിയെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്നാണ് ഓഫിസുകളിലേക്കു പരീക്ഷ മാറ്റുന്നതിനു തീരുമാനമായത്. സബ് ആർടി ഓഫിസുകളിൽ 46– 60 പേർക്കും ആർടി ഓഫിസുകളിൽ 90 പേർക്കും പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിനു സംവിധാനമൊരുക്കും.

English Summary: Learner's license test to be conducted at RT offices