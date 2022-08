സർവകലാശാലകളിലെ ബന്ധുനിയമനം: സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വി.ഡി.സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ നടത്തിയ ബന്ധുനിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഗവർണർക്കു കത്ത് നൽകി. മികവിന്റെയും ആശയ സംവാദങ്ങളുടെയും വേദിയാകേണ്ട സർവകലാശാലകളെ ബന്ധു നിയമനവും സ്വജനപക്ഷപാതവും വഴി സർക്കാർ തകർക്കുകയാണെന്നു സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ഉപരിപഠനത്തിനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാനത്തു കൂടി വരുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ്. മുൻ രാജ്യസഭാംഗവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ കെ.കെ. രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിനെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമിച്ചത് ബന്ധു നിയമനപ്പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതു മാത്രമാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: VD Satheesan wants to investigate the appointments made in the universities for six years