കശ്മീർ പരാമർശം: കെ.ടി. ജലീലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവല്ല ∙ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ മുൻമന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ‌ തിരുവല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി കീഴ്‌വായ്പൂര് എസ്എച്ച്ഒയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി.

ജലീലിന്റെ വിവാദ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിനെതിരെ ആർഎസ്എസ് ജില്ലാ പ്രചാർ‌ പ്രമുഖ് അരുൺ മോഹനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പരാമർശം ഉണ്ടായ ശേഷം ഈ മാസം 12ന് കീഴ്‌വായ്പൂര് പൊലീസിലും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും ജലീലിന് എതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അരുൺ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഇന്നലെ കേസ് പരിഗണിച്ച ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് രേഷ്മ ശശിധരൻ ജലീലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തൽ, കലാപ ആഹ്വാനം, ദേശീയ ബഹുമതികളെ അവമതിക്കൽ തുടങ്ങിയവ പരാമർശത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. വാദിയുടെ മൊഴി എടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും പൊലീസ് തുടർ നടപടിയെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി ടി.രാജപ്പൻ റാവുത്തർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Case Registered Against KT Jaleel MLA For His Remark On Jammu Kashmir