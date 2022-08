മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിന് എതിരായ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിന് എതിരെയുള്ള 3 കേസുകളിൽ നിന്നു യുഎപിഎയും (നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം) രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കുറ്റ്യാടി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കേസിലും വളയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2 കേസുകളിലും നടപടി നിയമപ്രകാരമല്ലെന്നു കാണിച്ച് രൂപേഷ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഉത്തരവിട്ടത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പിൻവലിക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കായി ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി എം.പി പ്രിയമോൾ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ (എജി) ഓഫിസിനു കൈമാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകന് എജി ഓഫിസിൽനിന്ന് നിർദേശം നൽകി.

ആയുധങ്ങളുമായി എത്തി മാവോയിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട നോട്ടിസുകളും ലഘുലേഖകളും വിതരണം ചെയ്തതിനാണ് രൂപേഷിന് എതിരെ കേസെടുത്തത്. ഈ കേസുകളിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രൂപേഷ് നൽകിയ ഹർജികളിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തിയ സർക്കാർ നടപടി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സർക്കാർ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു തിരിച്ചയച്ചു.

യുഎപിഎയ്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഐപിസി വകുപ്പിനും സർക്കാർ നൽകിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിക്കു സാധുതയില്ലെന്നു ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിന്മേൽ കേസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്പെഷൽ കോടതിക്കു സാധ്യമല്ല. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞും മനസ്സിരുത്താതെയുമാണു സർക്കാർ യുഎപിഎ നടപടികൾക്കു പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെതിരെയാണു സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ ഹർജി നൽകിയത്.

ഹൈക്കോടതിക്കു പിഴവു സംഭവിച്ചെന്നും യുഎപിഎ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാലാവധി നിർബന്ധമുള്ളതല്ലെന്നുമാണു കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. ഈ ഹർജിയാണ് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നതിന് അനുകൂല നിലപാടു സ്വീകരിച്ചതിനെതിരെ ഇടതുസർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

