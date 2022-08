‘ഇയാള് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും’; ജലീലിനെപ്പറ്റി കെ.കെ. ശൈലജയുടെ നീരസപ്രകടനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ‘‘ഇയാള് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും’’– നിയമസഭയിൽ ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ കെ.കെ.ശൈലജയുടെ നീരസപ്രകടനം മൈക്കിലൂടെ പുറത്തുവന്നു. കെ.ടി.ജലീലിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ.

ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശൈലജ. ലോകായുക്ത വിധിയുടെ പേരിൽ മുൻപു രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്ന ജലീൽ അതിനിടെ സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു. ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ശൈലജയുടെ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയുള്ള പരാമർശം. പക്ഷേ, മൈക്ക് ഓൺ ആയിരുന്നു. ജലീലിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ലെന്നു ശൈലജ വിശദീകരിച്ചു. പ്രസംഗ സമയം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അടുത്തിരുന്ന സജി ചെറിയാനോടു പറഞ്ഞ വാചകം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു ഖേദകരമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

