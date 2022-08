ഇനി ചതിയില്ല, ബാധ്യതയില്ല; വിശ്വനാഥനു വീട് തിരികെ

പാലക്കാട് ∙ കോഴിക്കച്ചവടക്കാർക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം പേരിൽ നികുതി റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു നൽകി മൂന്നരക്കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയിൽപെട്ട വിശ്വനാഥനു ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട വീടു നഷ്ടപ്പെടില്ല. ജപ്തി ചെയ്ത വീട് സർക്കാർ തന്നെ തിരികെ നൽകും.

കൊടുവായൂർ വെട്ടുംപുളി തരവൻതോട്ടത്ത് വിശ്വനാഥനു സംഭവിച്ച ചതി ‘മലയാള മനോരമ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് അപൂർവമായ നടപടി. ജപ്തി ചെയ്ത വസ്തു ലേലം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം ഉടമയ്ക്കു തന്നെ തിരികെ നൽകുന്നതു വളരെ അപൂർവമാണ്.

മൂല്യവർധിത നികുതി (വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് – വാറ്റ്) നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറച്ചിക്കോഴി കൊണ്ടുവരാൻ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു നികുതിവെട്ടിപ്പിനായി കച്ചവടക്കാർ മറ്റു പലരുടെയും പേരിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കണക്കു കാണിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ തുക മാസം തോറും നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ചാണു വിശ്വനാഥൻ കോഴിക്കച്ചവടക്കാർക്കു സ്വന്തം പേരിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു നൽകിയത്.

കച്ചവടക്കാർ വിശ്വനാഥന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കച്ചവടം നടത്തുകയും ആദ്യ രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം റിട്ടേണും നികുതിയും മുടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ, 2014 മുതലുള്ള പിഴയും കുടിശികയും ചേർത്തു 3.42 കോടി രൂപ അടയ്ക്കാൻ വാണിജ്യനികുതി വകുപ്പ് വിശ്വനാഥനു നോട്ടിസ് നൽകി. ഇത്ര വലിയ പിഴ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്തു. തുടർന്നു ലേലത്തിൽ വിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 10നു ലേലം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ‘മലയാള മനോരമ’യിൽ വാർത്ത വന്നതോടെ പൊതുലേലം നിർത്താൻ ആദ്യം സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. തുടർന്നു കലക്ടറോട് ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ റിപ്പോ‍ർട്ട് തേടി. വിശ്വനാഥന് ഈ ഭൂമിയല്ലാതെ ഒരു തുണ്ടു ഭൂമി പോലുമില്ലെന്ന്, ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ വി.ഇ.അബ്ബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ആരെയും ഭവനരഹിതരാക്കുന്നതു സർക്കാരിന്റെ നിലപാടല്ലെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു വിശ്വനാഥനു വീടും സ്ഥലവും തിരികെ നൽകുന്നതെന്നു റവന്യു വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

