ലോകായുക്തയുടേത് നീതിന്യായ പ്രവർത്തനമെന്ന് സതീശൻ; നാട്ടുവർത്തമാനം പറയരുതെന്ന് രാജീവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോകായുക്ത ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും മന്ത്രി പി.രാജീവും നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ വാദങ്ങൾ

∙ സതീശൻ: ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 50 പ്രകാരം ജുഡീഷ്യറിക്കും എക്‌സിക്യൂട്ടീവിനും അധികാരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാപ്രകാരം വിധി നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശം കോടതികൾക്കാണ്. നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളും കോടതിയുടെ വിധികളും നടപ്പിലാക്കലാണ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കടമ. എന്നാൽ ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ 14 വകുപ്പിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഒരു അർധ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനമായ ലോകായുക്ത, എക്‌സിക്യൂടീവിന്റെ ഭാഗമായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവിനെതിരെയും നടത്തുന്ന വിധി പ്രസ്താവങ്ങളെ പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം എക്‌സിക്യൂട്ടീവിലേക്കു തന്നെ കൈമാറുന്നതു ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണ്.

ഭരണഘടനയുടെ ഘടകങ്ങളായ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, ജൂഡീഷ്യറി എന്നിവ വ്യത്യസ്തം ആയിരിക്കണമെന്നും അവയ്ക്കു പരമാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി – രാജ്‌നാരായൺ കേസിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കവർന്നെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ഭേദഗതിയാണ് 14ാം വകുപ്പിലേത്. സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അപ്പീൽ അധികാരം നൽകുന്നത് 'ഒരാളും സ്വന്തം വിധികർത്താവ് ആകരുത്' എന്ന നിയമ തത്വത്തിനു വിരുദ്ധവുമാണ്.

∙ രാജീവ്: പൊതുസേവകർക്കെതിരായ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അധികാരമേ ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഉള്ളൂ. ലോകായുക്ത ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയല്ല. പ്രതിപക്ഷം നിയമം വായിക്കണം. അല്ലാതെ നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾ പറയരുത്.

∙ സതീശൻ: പരാതി വന്നാൽ അന്വേഷിക്കണം. അതിനാണ് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അർധ ജുഡീഷ്യൽ സമിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതാണ്. അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് ആ ബോ‍ഡി എന്താണു തീരുമാനിക്കണമെന്നാണു 14–ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നത്. ലോകായുക്ത നിയമം വന്ന് 22 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരായി കേസ് വന്നപ്പോൾ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരം ഇല്ലെന്നു പറയുന്നു. ലോകായുക്ത അന്വേഷണം നടത്തിയശേഷം ആ റിപ്പോർട്ട് അവിടത്തെ ഷെൽഫിൽ എടുത്തുവയ്ക്കണോ? അഴിമതി തടയാനാണു ലോകായുക്ത സ്ഥാപിച്ചത്.

∙ രാജീവ്: ഞാൻ പ്രതിപക്ഷനേതാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. നിലവിലെ നിയമത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാന’മെന്നോ ’ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയ’ എന്നോ ഒരു വാചകം പറയുന്നുണ്ടോ?

∙ സതീശൻ: ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ ഇതു ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനമാണെന്ന് എഴുതിവയ്ക്കാറുണ്ടോ? ഇതു വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം. പരാതിവന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നു ലോകായുക്ത നിയമത്തിൽ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണു ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്. ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയെയോ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെയോ എന്തിന് ഒരു പാർട്ടിക്കാരനെയോ നിയമിച്ചാൽ പോരേ? സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ജഡ്ജിയോ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയോ ലോകായുക്തയിൽ നിയമിക്കണമെന്നു നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതു നിയമത്തിൽ അന്തർലീനമാണ്. അതു പ്രത്യേകിച്ചു നിയമത്തിൽ എഴുതിവയ്ക്കേണ്ട.

∙ രാജീവ്: ലോകായുക്ത അന്വേഷണ ഏജൻസി മാത്രമാണ്. അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഏജൻസി തന്നെ വിധിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു നീതീന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. പൊലീസ് ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടു പൊലീസ് തന്നെ വിധിയും പ്രസ്താവിച്ചാലോ? അന്വേഷണ ഏജൻസിയും തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഏജൻസിയും രണ്ടായിരിക്കണം. ലോകായുക്തയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ വിധിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും ഇങ്ങനെ ഇല്ല.

∙ സതീശൻ: നിലവിലെ ലോകായുക്ത നിയമത്തി‍ൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ടോയെന്നു മന്ത്രി എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ? പരാതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ലോകായുക്തയ്ക്കും ഉപലോകായുക്തയ്ക്കും സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരം ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേസുകളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരത്തോടെ നടപടി എടുക്കാമെന്നും നിയമത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചുനോക്കൂ.

∙ രാജീവ്: ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷനേതാവിന് നല്ല കരുത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയല്ല. അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അധികാരമേയുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കെല്ലാം സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരം കൊടുക്കും. പല നിയമങ്ങൾക്കും സിആർപിസി അധികാരം ഉണ്ട്. സമൻസ് അയയ്ക്കാനും രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും അധികാരം ഉണ്ട്. അത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരമല്ല.

∙ സതീശൻ: മന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ചതു രേഖയിൽ ഉണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീജ്യർ എന്ന വാക്കുണ്ടോയെന്നായിരുന്നു വെല്ലുവിളി. അതേ വാക്ക് നിയമത്തിൽ ഉണ്ട്.

∙ രാജീവ്: അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നിയമത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ, അത് അന്വേഷണ അധികാരമാണ്. വിധിക്കാനുള്ളതല്ല.

∙ സതീശൻ: വെല്ലുവിളിച്ചതു ഞാൻ തെളിയിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ലോകായുക്തയുടേതു നീതിന്യായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന്.

English Summary: War of words between VD. Satheesan and P. Rajeev over lok ayukta amendment bill