ഗവർണറെ മെരുക്കാനുള്ള ബിൽ സഭയിൽ; ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകളിൽ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒപ്പിടില്ലെന്നു ഗവർണർ ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞ ബില്ലുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയതോടെ സർക്കാർ–ഗവർണർ പോര് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഹിന്ദുത്വ അജൻഡ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുന്നെന്ന്, ഗവർണറെ പരോക്ഷമായി ലക്ഷ്യമിട്ട് മന്ത്രി ആർ‌.ബിന്ദു സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിച്ചെത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, നിയമസഭ ഏതു നിയമം പാസാക്കിയാലും സർവകലാശാലയിലെ ബന്ധുനിയമനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇൗ നിയമനങ്ങളിൽ ലജ്ജിക്കുന്നെന്നും തിരിച്ചടിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയാ വർഗീസിനെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമിച്ചതടക്കമുള്ള ബന്ധു നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് തള്ളി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.

പിന്നാലെ അവതരിപ്പിച്ച സർവകലാശാലാ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു. യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണു ബില്ലെന്നു കോൺഗ്രസിലെ പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും മന്ത്രി തള്ളി. ഗവർണറുടെ ചാൻസലർ പദവിയിലൂടെ സർവകലാശാലകളിൽ ആർഎസ്എസിനു താൽപര്യമുള്ളവരെ വിസിയാക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചർച്ചയിൽ കെ.ടി.ജലീൽ ആരോപിച്ചു.

ഗവർണറെ ചൊടിപ്പിച്ച ഭേദഗതി

വിസിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സേർച് കം സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 3 ൽ നിന്ന് 5 ആക്കും. ചാൻസലറും യുജിസി ചെയർമാനും സർവകലാശാല സിൻഡിക്കറ്റും നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രതിനിധികളാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത്. ഇനി സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന പ്രതിനിധിയും കേരള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനും കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തും. ഇതോടെ കമ്മിറ്റിയിൽ സർക്കാർ താൽപര്യത്തിനു ഭൂരിപക്ഷമാകും. കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 3 പേരുകൾ അടങ്ങിയ പാനലിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് വിസിയായി ഗവർണർ നിയമിക്കേണ്ടത്. ഫലത്തിൽ, സർക്കാരിനു താൽപര്യം ഉള്ളവർ മാത്രമേ വിസി ആകൂ.

ലോകായുക്ത: 30നു വീണ്ടും സഭയിൽ

ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങൾ കവരുന്ന ഭേദഗതി ബിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടിരുന്നു. സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങളോടെ ഇത് 30നു വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തും. സർവകലാശാല ബില്ലും ഇതുപോലെ അടുത്തയാഴ്ച സഭയിലെത്തും. രണ്ടും സഭ പാസാക്കി ഗവർണർക്കയയ്ക്കും. അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ആലോചന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. മിൽമ ഭരണം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കുന്ന ബിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്‍ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ബിൽ എന്നിവയിൽ ഗവർണർ ഇപ്പോഴും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Bill reducing powers of Governor in universities presented in kerala assembly