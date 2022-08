സിൽവർ ലൈനിൽ അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടി: സിപിഐ

കോഴിക്കോട്∙ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ആലോചനകളില്ലാതെ കാണിച്ച തിടുക്കം സർക്കാരിന് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയെന്ന് സിപിഐ ജില്ലാസമ്മേളനം. പദ്ധതിയെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നും സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തും മുന്നണി മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരിനു തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും വിമർശനം തുടരുന്നു. ‘മോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട്ട് രണ്ടു വിദ്യാർഥികളെ മാവോയിസ്റ്റ് മുദ്രചാർത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ അടച്ചത്. ഇടതുസർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സമീപനമായിരുന്നു ഇത്.’

‘കാനത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ സംശയാസ്പദം’

കോഴിക്കോട്∙ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ സിപിഎമ്മിന് വഴങ്ങുന്ന നിലപാടു മാറ്റം സംശയാസ്പദമാണെന്നു ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലെ പൊതുചർച്ചയിൽ വിമർശനം. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾക്കും സിപിഐ മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തു കായൽ നികത്തൽ, സ്പ്രിൻക്ലർ വിവാദങ്ങളിലെല്ലാം കാനം ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കലല്ല തന്റെ ജോലിയെന്നു പരസ്യമായി പറയുന്നു എന്നും വിമർശനം ഉണ്ടായി.

