36 കോടിയുടെ ലഹരിക്കടത്ത്; നൈജീരിയൻ വനിതയെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കും

നെടുമ്പാശേരി ∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ രാസലഹരി മരുന്നു പിടികൂടിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിലായ നൈജീരിയ സ്വദേശിനി ഇമ്മാനുവേല ഒമിഡുവിനെ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കാനായില്ല. ഡൽഹിയിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണിത്.

തിഹാർ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഇവരെ ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് മുഖേന കൊച്ചിയിലേക്കു കൊണ്ടു വരാനാണു കസ്റ്റംസ് സംഘം തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡൽഹിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഡൽഹിയിലെ കോടതി ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് അനുവദിച്ചില്ല.

നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇവരെ ഇന്നു കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കും. 36 കോടി രൂപ വില വരുന്ന 18 കിലോഗ്രാം രാസലഹരി മരുന്നാണു സിംബാബ്‌വെയിൽ നിന്നു പാലക്കാട് സ്വദേശി മുരളീധരൻനായർ കൊച്ചി വഴി ഡൽഹിക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇയാൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിലായത്.

English Summary: Nigerian lady involved in drugs case to be brought to Kochi