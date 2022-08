ജലീലിനെതിരായ കേസ്: സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടും

മല്ലപ്പള്ളി ∙ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസ്. തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കീഴ്‌വായ്പൂര് പൊലീസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വന്ന പരാമർശമായതിനാൽ സാങ്കേതികമായ തെളിവുകളോടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിനാലാണ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടുന്നത്. ഭരണഘടനയെ അപമാനിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ ചോദ്യംചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി പരാമർശം നടത്തുകയും ചെയ്തെന്ന നിലയിൽ ഐപിസി 153 (ബി), നാഷനൽ ഓണർ ആക്ട് സെക്‌ഷൻ 2 പ്രകാരമാണ് ജലീലിനെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Police to seek help of cyber cell in K.T. Jaleel controversial statement case