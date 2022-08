പേരുകളെച്ചൊല്ലി പോരടിച്ച് സഭ; യുഡിഎഫിന് മൂന്നാംകിട കുശുമ്പെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാല നിയമഭേദഗതി ബിൽ, സർവകലാശാലകളില‍െ ബന്ധുനിയമനങ്ങൾ എന്നിവയെച്ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും പോരടിച്ചു. ബന്ധു നിയമനങ്ങൾക്കെതിരായ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് അംഗം റോജി എം.ജോൺ, പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ പേരു പറഞ്ഞതോടെ അതു രേഖയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഭരണപക്ഷം ബഹളം തുടങ്ങി. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ പേരു പരാമർശിക്കരുതെന്നു സ്പീക്കറും നിലപാടെടുത്തതോടെ ബഹളം കനത്തു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ച കണ്ട് യുഡിഎഫിനു തോന്നുന്ന മൂന്നാംകിട കുശുമ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണങ്ങളെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ പർ‌വതീകരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു പറഞ്ഞു. മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകേണ്ട സർവകലാശാലകളെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെയും ഇഷ്ടക്കാരെയും പിൻവാതിലിലൂടെ നിയമിക്കാനുള്ള ലാവണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും എൽഡിഎഫുകാരനല്ലെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്നതാണ് അവസ്ഥയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആരോപിച്ചു. പിന്നീട് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സർവകലാശാലാ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നു കോൺഗസിലെ പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും മന്ത്രി തള്ളി.

ലോകായുക്ത: രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുടെ അപ്‌ലറ്റ് തീരുമാനമായില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ വിധികളിലെ അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ധാരണയിലെത്തിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ലോകായുക്ത വിധി വന്നാൽ അതിനെതിരെ അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റിയായ നിയമസഭയെ സമീപിക്കാമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. മന്ത്രിമാർക്കെതിരായ വിധിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റി. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലെ അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഘടനയിലാണ് അവ്യക്തത. ചൊവ്വാഴ്ച ബിൽ വീണ്ടും സഭയിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.

