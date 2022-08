കണ്ണൂർ വിസിക്ക് പുനർനിയമനം നൽകിയതിൽ ഖേദം: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ പുനർനിയമനം നൽകിയതു തെറ്റായിപ്പോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ അതു ചെയ്യേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ആ തെറ്റു ചെയ്തതിൽ താൻ ദുഃഖിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വാർത്താ ചാനലുകൾക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഗവർണർ പറഞ്ഞത്:

‘‘എന്റെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തിൽ ഇടപെട്ടു കത്തെഴുതിയ പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ജ്യോതിലാൽ നിരപരാധി ആണെന്ന് അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു. സർക്കാർ ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കാൻ പാടില്ലെന്നു സന്ദേശം നൽകാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്ഥിരം നിയമലംഘനം നടത്തുന്നയാളാണ് കണ്ണൂർ വിസി. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ എന്നു വിളിക്കേണ്ടി വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമപരമായി എന്തു ചെയ്യാനാകുമോ അതു ചെയ്യും.

എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇർഫാൻ ഹബീബിന് എതിരെ ഇനിയെങ്കിലും നടപടി എടുക്കണമോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു സർക്കാർ ആണ്. ക്രിമിനൽ കേസിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സമയ പരിധിയില്ല. അതിനു രാജ്ഭവൻ പരാതിപ്പെടണം എന്നു പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല.

കേരള സർവകലാശാലാ വിസി നിയമനത്തിനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു ചാൻസലറുടെ നോമിനിയായി ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ വി.കെ.രാമചന്ദ്രനെ നിയമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ വന്നു കണ്ടിരുന്നു. നിർദേശം എഴുതി തരാ‍ൻ ബാലഗോപാലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണറുടെ നോമിനിയെ നിർദേശിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആരാണ്.

കേരള സർവകലാശാലയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതു വിസി അല്ല. സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗമായ അഭിഭാഷകൻ ആണ്. എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും വിസിമാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഓരോരുത്തരെ ഇതേപോലെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.’’

