വനം വകുപ്പിൽ ഗർഭകാലത്ത് യൂണിഫോം ഒഴിവാക്കും

കൊച്ചി ∙ വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ഗർഭകാലത്ത് ആറാം മാസം മുതൽ കാക്കി പാന്റ്സും ഷർട്ടും ധരിക്കേണ്ട. പകരം കാക്കി സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിച്ചു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകി. ഗർഭിണികൾക്കു യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നതു പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

ആറളം വൈൽഡ് ലൈഫ് റേഞ്ചിനു കീഴിലെ നരിക്കടവു സ്റ്റേഷനിലെ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ആതിര ഭാഗ്യനാഥിന് 2021 ജൂലൈയിൽ ഇത്തരത്തിൽ യൂണിഫോമിൽ ഇളവനുവദിച്ചിരുന്നു. വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ എ.ഷജ്നയാണ് അന്നു വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. ഇക്കാര്യം മലയാള മനോരമ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു.

യൂണിഫോം ഇളവിനായുള്ള മുറവിളി ശക്തിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു അഡീഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (ഭരണം) ഉത്തരവിറക്കിയത്.

English Summary: Uniform to be avoided for pregnant women in forest department