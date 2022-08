കുളത്തിൽ വീണ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു

കൊടുമ്പ് (പാലക്കാട്) ∙ കുളത്തിൽ വീണ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ കാൽതെന്നി വീണു യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. മരുതറോഡ് പള്ളിമേട് വീട്ടിൽ ബാബുവിന്റെയും ഷഹീദയുടെയും മകൻ ഷബീർ (24) ആണു മരിച്ചത്.

കൊടുമ്പ് ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളജിനു സമീപമുള്ള കുളത്തിലാണ് അപകടം. ഇന്നലെ രാവിലെ ആറരയോടെ പരിസരവാസികളാണു മൃതദേഹം കണ്ടത്. 2 ദിവസം മുൻപു ഷബീറിനെ വീട്ടിൽനിന്നു കാണാതായെന്നു രക്ഷിതാക്കൾ കസബ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു തലേ ദിവസം മൊബൈൽ കുളത്തിൽ പോയെന്നും തിരഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഷബീർ നനഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.

അന്നു പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഷബീർ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നെന്നു രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ കുളത്തിൽനിന്ന് എടുക്കുമെന്നു ഷബീർ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. വീണ്ടും കുളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ആഴത്തിലേക്കു വീണതാകാമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഷബീർ ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം എരട്ടയാൽ ഹനഫി ജുമാമസ്ജിദിൽ കബറടക്കം നടത്തി. സഹോദരൻ: ഷഹനാസ്.

English Summary: Youth who fell in pond while trying to take his phone dies