കണ്ണൂർ വിസി: ഹൈക്കോടതിവിധി വന്നശേഷം നടപടിക്ക് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് എതിരെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുംമുൻപ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിർണായകമായ ഒരു ഹൈക്കോടതി വിധി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയാ വർഗീസിനെ മലയാളം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ആയി നിയമിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി എന്തുതീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുകയാണ് ഗവർണർ. കേസ് ഈ മാസം 31നാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.

വിസിക്കെതിരെയുള്ള പരാതികളും അതുസംബന്ധിച്ച തെളിവുകളും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പക്കലുണ്ട്. നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രിയയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയതിനു പുറമേ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റ‍ഡീസ് പുനഃസംഘടന, പുതിയ കോളജിന്റെ അഫിലിയേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലും വിസിക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ഗവർണർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗവർണറെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം അനുമതി ചോദിച്ചെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല. മന്ത്രിമാർക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ വന്നു കാണാമെന്നും ദൂതനായി പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം വരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ആയിരുന്നു മറുപടി. സ്വന്തം കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിനു വരുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Arif Mohammad Khan to take action regarding kannur university vice chancellor, after high court verdict