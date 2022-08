യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം: ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും ഒളിവിൽ

അടൂർ ∙ സ്വകാര്യ ബാങ്കിന്റെ കലക്‌ഷൻ ഏജന്റായ ചാരുംമൂട് പേരൂർകാരാണ്‌മ തുണ്ടിൽ വീട്ടിൽ അശ്വതിയെ (27) തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവും ബന്ധുവും സുഹൃത്തുക്കളും ഒളിവിൽ.

ഭർത്താവ് തെങ്ങമം നടേശേരിൽ കിഴക്കേതിൽ കൃഷ്ണകുമാർ, ബന്ധു അഖിൽ, സുഹൃത്ത് രാജേഷ്, കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എന്നിവരാണ് ഒളിവിൽ പോയത്. അശ്വതി പറയുന്നതിങ്ങനെ: വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.50നാണ് സംഭവം.

ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ കൊടുത്തതിന്റെ തവണ പിരിക്കാൻ മുണ്ടപ്പള്ളി ഭാഗത്തു പോയി തിരികെ വരുമ്പോൾ കാട്ടിൽമുക്ക് ഭാഗത്ത് ഭർത്താവ് കൃഷ്ണകുമാറും ബന്ധുവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു സ്കൂട്ടർ മറിച്ചിട്ട ശേഷം ആക്രമിച്ചു.

പിന്നീട് ഭർത്താവും സുഹൃത്തും കൂടി വലിച്ചിഴച്ച് സമീപത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ച ശേഷം കുപ്പിയിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. ബഹളം വച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി.

ഇതിനിടെ ഭർത്താവും കൂട്ടരും പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി ബൈക്കിൽ കടന്നു. നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. ബാഗിൽ പണത്തിനു പുറമേ മൊബൈൽ ഫോൺ, ടാബ്, ബാങ്കിലെ രസീത് ബുക്ക് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു.6 വർഷം മു‍ൻപാണ് അശ്വതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. ഭർത്താവ് കൃഷ്ണകുമാർ വീട്ടിൽ മദ്യപിച്ചെത്തി നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു വർഷം മുൻപ് തെങ്ങമത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടൂർ സ്റ്റേഷനിൽ കേസുണ്ട്. 5 മാസം മുൻപാണ് പിണങ്ങിക്കഴിയാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും അശ്വതി പറഞ്ഞു. എസ്ഐ കെ.എസ്. ധന്യക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. കേസു കൊടുത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു.

English Summary: Search on for husband and friends in lady murder attempt case