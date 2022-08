സിവിക് ചന്ദ്രൻ കേസ്: സ്ഥലം മാറ്റത്തിനെതിരെ ജില്ലാ ജഡ്ജി ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ എഴുത്തുകാരനായ സിവിക് ചന്ദ്രനു ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവിലെ വിവാദ പരാമർശത്തെ തുടർന്നു സ്ഥലം മാറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ചു മുൻ കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി എസ്. കൃഷ്‌ണ കുമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.

ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്: തെറ്റായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചെന്നതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലം മാറ്റാനാവില്ല. 3 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാരെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നതു ഭരണപരമായ താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ്. ജുഡീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ തെറ്റായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നത് സ്ഥലംമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യമല്ല. കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി ചുമതലയേറ്റത് ജൂൺ 6നാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 23നു സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിറക്കി. അടുത്ത മേയ് 31നാണ് വിരമിക്കേണ്ടത്. വിരമിക്കുന്നതുവരെ കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി തുടരാം. സ്ഥലംമാറ്റിയ ലേബർ കോടതി പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ തസ്തിക ഡപ്യൂട്ടേഷൻ തസ്തികയാണ്. ഡപ്യൂട്ടേഷൻ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സമ്മതം വേണം. കൊല്ലം ലേബർ കോടതി പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറായി നിയമിച്ചതു നിയമവിരുദ്ധമായാണ്.

പരാതിക്കാരി പ്രകോപനപരമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുവെന്ന പരാമർശമായിരുന്നു വിവാദമായത്. കൂടാതെ, ദലിത് എഴുത്തുകാരിയെ കടന്നു പിടിച്ചു ചുംബിച്ചെന്ന മറ്റൊരു കേസിലും സിവിക് ചന്ദ്രനു മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു.രണ്ടു വിധികളും റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റി ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

എസ്. കൃഷ്‌ണകുമാറിനൊപ്പം 4 ജഡ്ജിമാരെ കൂടി സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരള ഹൈക്കോടതിയും ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ, ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറി റജിസ്ട്രാർ എന്നിവരുമാണ് എതിർ കക്ഷികൾ.

English Summary: District judge approaches court against his transfer following a statement in civic chandran rape case