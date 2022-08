തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫീസും പിഴത്തുകയും വർധിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൗടാക്കുന്ന വിവിധ ഫീസുകളും പിഴകളും വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആറാം ധനകമ്മിഷന്റെ ശുപാർശയും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഇതു വിവിധ പിഴത്തുകകളിൽ വൻ വർധനയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കും.

സിനിമ തിയറ്റർ, കേബിൾ ടിവി, ഡിടിഎച്ച്, പ്രദർശന മേളകൾ, ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന ഇൻഡോർ–ഔട്ട്ഡോർ മത്സരങ്ങൾ, നൃത്തം, സംഗീത പരിപാടികൾ, കലാപരിപാടികൾ, നാടകം, ബാലെ, സൈബർ കഫേ, ബോട്ട് യാത്ര, തുടങ്ങി പണം ഇൗടാക്കിയുള്ള വിനോദങ്ങൾക്കു നികുതി ഉറപ്പാക്കും. വിനോദത്തിനു ജിഎസ്ടി ഇൗടാക്കുന്നതിനാൽ വിനോദ നികുതി 10 ശതമാനത്തിൽ നിജപ്പെടുത്തും. വിനോദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വാർഷിക റജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ നിർബന്ധമാക്കും.

മൾട്ടിപ്ലക്സ് 10,000 രൂപ, സിനിമ തിയറ്റർ 5,000, തീരത്തെ വിനോദങ്ങൾ 10,000, കേബിൾ ടിവി/ഡിടിഎച്ച് 1000 രൂപ, 500 കണക്‌ഷനിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ 5000, സൈബർ കഫേ 2000, ബോട്ട് യാത്രകൾ 1000 എന്നിങ്ങനെ ഫീസ് ഇൗടാക്കാനാണ് ശുപാർശ. പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പിഴ ഇൗടാക്കും. തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയാൽ 7600 രൂപ വരെ പിഴത്തുക വർധിപ്പിക്കും.

മറ്റു വർധനകൾ (ബ്രാക്കറ്റിൽ നിലവിലെ നിരക്ക്): കെട്ടിടത്തിന് അഴുക്കുചാൽ ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ (20), ജലം മലിനമാക്കിയാൽ 50,000 (1000), സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിന് 4000 (50), വീട്ടിൽ കക്കൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ 4000 (50), റോഡിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ (50), കേടായതോ ചീഞ്ഞതോ ആയ ഭക്ഷണം വിറ്റാൽ 10,000 (100), ലൈസൻസില്ലാത്ത ഇറച്ചിവെട്ടു കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് 7500 (1000), അനധികൃത കെട്ടിട നിർമാണം 5400 (1000).

റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ, വസ്തു, നീർത്തടങ്ങൾ തുടങ്ങി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓരോ ആസ്തികളുടെയും വികസനത്തിനു ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ജനങ്ങൾ‌ക്കു പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും. നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫീസുകളും ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും.

നികുതിയുടെ 90% പിരിച്ചെടുക്കാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഇവരുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ ഒരു ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നൽകേണ്ട പ്രഫഷനൽ നികുതി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന കമ്മിഷന്റെ നിർദേശവും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു.

മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ നികുതി നിരക്ക് ഉയർത്തും. വസ്തു നികുതിയുടെ 10% വരെ സേവന സെസ് ആയി ഇൗടാക്കും. ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ വരുന്ന മാർച്ച് 31ന് അകം പൂർത്തിയാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രാന്റുകളും തടഞ്ഞുവയ്ക്കും.

പ്രഫഷനൽ നികുതി വർധന ഇങ്ങനെ

അർധ വാർഷിക വരുമാനം നികുതി ഇപ്പോൾ നികുതി ഇനി

11,999 രൂപ വരെ 0 0

12,000 – 17,999 120 320

18,000 – 29,999 180 450

30,000 – 44,999 300 600

45,000 – 99,999 450/600 750 /750

1,00,000– 1,24,000 1,000 1,000

1,25,000 മുതൽ 1,250 1,250

English Summary: Fees and fine in local self governments will be increased