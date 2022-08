വിഴിഞ്ഞം: ചർച്ച നടന്നില്ല; സർക്കുലറുമായി അതിരൂപത

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ഇന്നലെ വിളിച്ച ‌ചർച്ച‍ നടന്നില്ല. ലത്തീൻ അതിരൂപത പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയില്ല. അതിനിടെ, തുറമുഖ നിർമാണ വിഷയത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ലത്തീൻ അതിരൂപത പ്രതിനിധികൾ ഇന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും.



ചർച്ചയ്ക്കായി സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നും അറിയിപ്പു നൽകിയില്ലെന്നും സമരസമിതി ജനറൽ കൺവീനർ മോൺ. യൂജി‍ൻ എച്ച്.പെരേര പറഞ്ഞു. പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തുമെന്നു കരുതി മന്ത്രിതല സമിതി അംഗങ്ങളായ വി.അബ്ദുറഹിമാൻ, വി.ശിവൻകുട്ടി, ആന്റണി രാജു എന്നിവർ അബ്ദുറഹിമാ‍ന്റെ ചേംബറിൽ കാത്തിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6ന് ചർച്ച നടത്തുമെന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സമരക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുമായി ഇന്നു ചർച്ച നടത്തുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

അതേസമയം, തുറമുഖ നിർമാണത്തിനെതിരെ നടത്തുന്നത് നിലനിൽപിനായുള്ള സമരമെന്നു തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ സർക്കുലർ. വിഴിഞ്ഞത്തെ ജനങ്ങളെ സർക്കാർ വിശ്വാസത്തി‍ലെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇന്നലെ ആർച്ച് ബിഷപ് ഡോ. തോമസ് ജെ.നെറ്റോയുടെ സർക്കുലർ വായിച്ചു.

