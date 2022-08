നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത റോഡിന് ടോൾ ഇളവു നൽകണം

കൊച്ചി ∙ കഴക്കൂട്ടം ബൈപാസിലെ ടോൾ നിരക്ക് പുനർനിർണയിച്ച് ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കകം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ കോവളം മുതൽ കാരോടു വരെ 4.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും പാതയിൽ ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളോ വഴി വിളക്കുകളോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഭിഭാഷക കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. കോവളം മുതൽ കാരോട് വരെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടോൾ പിരിവിൽ ഇതിനുള്ള ഇളവു നൽകണമെന്നാണു ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുൺ നിർദേശിച്ചത്.

ബൈപാസിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ ടോൾ പിരിക്കുന്നതിനെതിരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ഭഗത് റൂഫസ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. കഴക്കൂട്ടം – കാരോട് ബൈപാസിൽ നടപ്പാത, ഓട, സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ, തെരുവുവിളക്കുകൾ എന്നിവ നിർമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ശരിയാണെന്നു ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മിഷൻ ബി.എച്ച്. മൻസൂർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Reduction in toll for roads not completed construction