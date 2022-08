വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കും ലോകായുക്തയാകാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു പകരം, വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കും ലോകായുക്തയാകാമെന്ന ഭേദഗതിയുമായി സർക്കാർ. നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച്, വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ ആകണം ലോകായുക്ത. വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഉപലോകായുക്തയും. ​എന്നാൽ, ഭേദഗതിയിലെ മൂന്നാം വകുപ്പു പ്രകാരം, വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കും ലോകായുക്ത ആകാം.

സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫാണ് നിലവിൽ ലോകായുക്ത. ഉപലോകായുക്തയായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായിരുന്ന ബാബു മാത്യു പി.ജോസഫും ഹാറൂൺ അൽ റഷീദും. ഇതിൽ സിറിയക് ജോസഫിനും ബാബു മാത്യു പി.ജോസഫിനും ഒന്നര വർഷം കൂടി കാലാവധിയുണ്ട്. ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിനു മൂന്നര വർഷവും. അതിനാൽ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ ലോകായുക്തയായി നിയമിക്കാം.

വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായും പത്തിലധികം പേർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായി വിരമിച്ച ഏറെപ്പേരുണ്ട്. സർക്കാരിനു താൽപര്യമുള്ളവരെ ലോകായുക്തയായി നിയമിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം. സർവീസിലിരിക്കെ അവസാനം ലഭിച്ച ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവുമാണ് ലോകായുക്തയിൽ ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നത്.

English Summary: Retired High Court judge can also be lok ayukta