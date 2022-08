കെഎസ്ആർടിസി ജൂലൈ മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകിത്തുടങ്ങിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നു പൂർത്തിയാകും. 2 മാസത്തെ കുടിശിക പെൻഷൻ വിതരണം 12 ജില്ലകളിലും പൂർത്തിയായി. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്നു വിതരണം. അതേസമയം, ജീവനക്കാരുടെ ജൂലൈ മാസത്തെ ശമ്പളം ഇനിയും വിതരണം തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല. നാളെ കഴിയുന്നതോടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിനുള്ള സമയവുമാകും. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇനി സർക്കാർ സഹായം വൈകുമോയെന്ന ആശങ്കയും മാനേജ്മെന്റിനുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 5നു മുൻപ് ശമ്പളം മുഴുവൻ നൽകുന്നതിനാണ് 103 കോടിക്കായി മാനേജ്മെന്റ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചത്. 164 കോടിയാണ് 2 മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ വേണ്ടത്.

സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ആഴ്ച ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയെന്ന നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഉറച്ചുനിൽക്കാനാണു സാധ്യത. സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പറയുന്ന 12 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോലിസമയം 8 മണിക്കൂറാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുള്ള നാല് മണിക്കൂർ ഡിപ്പോയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടിക്കു തയാറായി ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ഡിപ്പോയിൽ ജീവനക്കാർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.

103 കോടി നൽകണമെന്ന ഉത്തരവിന് എതിരെ സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ

കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് 2 മാസത്തെ ശമ്പളവും ഉത്സവ ബോണസും നൽകാൻ 103 കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകണമെന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകി. സർക്കാരിനു വൻ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കോടതി നിർദേശത്തിനു മുതിരാതെ തീരുമാനം സർക്കാരിനു വിടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപ്പീൽ. ശമ്പളം വൈകുന്നതിനെതിരെ ആർ. ബാജി തുടങ്ങി ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 24 നാണു കോടതി സർക്കാരിനോടു പണം നൽകാൻ നിർദേശിച്ചത്.

ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട ശമ്പളത്തിനും ഉത്സവ ബോണസിനും വേണ്ട 103 കോടി രൂപയിൽ കോർപറേഷന്റെ പക്കലുള്ളതിന്റെ ബാക്കി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു മുൻപു സർക്കാർ നൽകണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ, കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരും സർക്കാരും തമ്മിൽ തൊഴിലാളി - തൊഴിലുടമ ബന്ധമില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപ്പീൽ. കെഎസ്ആർടിസി നിയമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളവും ബോണസും നൽകാൻ സർക്കാരിനു ബാധ്യതയില്ല. സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നു ചട്ടമോ കരാർ വ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

