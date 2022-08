മൂന്നു നിയമസഭാ ചോദ്യം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരേ ഉത്തരം

തൃശൂർ ∙ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലുമായി ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ എഴുതിക്കിട്ടിയ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത് ഒരേ ഉത്തരം. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫിന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ: ‘2016 ൽ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയുണ്ടോ ?’

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരം: ‘ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല’.

‘എത്ര തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ?’ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ‘കൂടിക്കാഴ്ച ഔദ്യോഗികമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണു ചർച്ച ചെയ്തത് ? എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു ?’ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം ആദ്യത്തേതു തന്നെ: ‘വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല’.

English Summary: Three questions to chief minister pinarayi vijayan in kerala assembly but same answer for all the three