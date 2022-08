മഴ തുടരും; എല്ലാ ‌ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട്, 9 അണക്കെട്ടുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശനിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. 11.5 സെന്റീമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്തേക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരള– ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. 55 കി.മീ. വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കെഎസ്ഇബിയുടെ ഇടമലയാർ, കക്കി, ബാണാസുരസാഗർ, ഷോളയാർ, പൊന്മുടി, കുണ്ടള, ലോവർ പെരിയാർ, കല്ലാർകുട്ടി, മൂഴിയാർ ഡാമുകളി‍ൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാട്ടുപ്പെട്ടി, ആനയിറങ്കൽ, പെരിങ്ങ‍ൽക്കുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ഇടുക്കിയിലും ‍കുറ്റ്യാടി‍യിലും ബ്ലൂ അല‍ർട്ടുമാണ്.

യെലോ അലർട്ട്

∙ ഇന്നും നാളെയും– എല്ലാ ജില്ലകളിലും

∙ വെള്ളിയാഴ്ച : കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കാസർകോട്

∙ ശനിയാഴ്ച: കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം

എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തും അവധി

കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെയും കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെയും പ്രഫഷനൽ കോളജുകളും അങ്കണവാടികളും അടക്കം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

