നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഗവർണർക്ക് അയയ്ക്കാൻ വൈകും

തിരുവനന്തപുരം∙ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതിയുടേത് ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഗവർണർക്ക് അയയ്ക്കാൻ ഏതാനും ദിവസം കൂടി വൈകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസാക്കിയ ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി, നിയമസഭയുടെ നിയമനിർമാണ വിഭാഗം പരിശോധിച്ച ശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നിയമ വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നിയമ വകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് തിരികെ നിയമസഭയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. തുടർന്നു ബിൽ അച്ചടിക്കണം. അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ കുത്ത്, കോമ എന്നിവയിൽ മാറ്റമോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാണ് അച്ചടിക്കുക. ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന 7 കോപ്പികളിൽ സ്പീക്കർ ഒപ്പു വയ്ക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം വീണ്ടും നിയമ വകുപ്പിലേക്ക് അയയ്ക്കും. സൈൻ മാനുവൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക. ഇങ്ങനെ അയയ്ക്കുന്ന സൈൻ മാനുവൽ നിയമ വകുപ്പിൽ നിന്നു ഗവർണർക്ക് അയയ്ക്കും. സ്പീക്കറുടെ ഒപ്പിനു താഴെ ഗവർണർ ഒപ്പു വച്ചാൽ മാത്രമേ ബിൽ നിയമമാകൂ. ഒപ്പു വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചാൽ ബിൽ പാസാക്കിയതു കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലാതാകും.

ആകെ 11 ബില്ലുകളാണ് നിയമസഭ പാസാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ ഒന്നു പോലും ഇതുവരെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. വൈസ് ചാൻസലർ നിയമത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന സർവകലാശാലാ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്നു നിയമസഭ പാസാക്കും . ഇതു കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാ ബില്ലുകളും ഒന്നിച്ചു ഗവർണർക്ക് അയയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇനി തിങ്കളാഴ്ചയേ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ. ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി ദിവസം. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ഓണം അവധിയാണ്. ഇതിനിടെ, ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതി, സർവകലാശാലാ നിയമ ഭേദഗതി എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പു വയ്ക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.

ബിൽ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തിരക്കു പിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഒപ്പു വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ബിൽ സംബന്ധിച്ചു സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് തീരുമാനം നീട്ടാം. ആവശ്യമെന്നു തോന്നിയാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊച്ചി സന്ദർശനത്തിനു ശേഷമേ ഗവർണർ മടങ്ങി എത്തുകയുള്ളൂ. ഇതിനിടെ ഗവർണറും സർക്കാരുമായി വെടി നിർത്തൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ബില്ലി‍നെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും ഒപ്പിടണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാവില്ല.

English Summary: Bills passed by kerala assembly including Lok Ayukta bill not yet sent to governor