വാക്സീൻ പിൻവലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി; പിൻവലിച്ച്, പുതിയത് വിതരണം ചെയ്തെന്നു രേഖകൾ

കോഴിക്കോട് ∙ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവരിൽ അലർജി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പേവിഷ വാക്സീൻ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ തന്നെ രേഖകൾ. വാക്സീൻ നിർമാണ കമ്പനിയും കോർപറേഷനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി – ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ 27,271 വയ്‌ൽ വാക്സീൻ പിൻവലിച്ച്, പുതിയത് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതു മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ടാണ് പി.കെ.ബഷീറിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് വാക്സീൻ പി‍വലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മറുപടി മന്ത്രി നൽകിയത്.

വടകര, മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ്, തലശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാക്സീൻ എടുത്ത രോഗികൾക്ക് കടുത്ത ചൊറിച്ചിലും ശ്വാസംമുട്ടലും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടു ബാച്ച് മരുന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ഫെബ്രുവരി 3ന് കോർപറേഷൻ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കസൗളിയിലെ കേന്ദ്ര മരുന്നു ലാബിൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ വാക്സീൻ ആണെന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തതായിരിക്കാം പ്രശ്നം എന്നും കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ആശുപത്രികളിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്താൻ തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ ‌വാക്സീൻ സാംപിളുകളുമായി ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ നേരിട്ട് കസൗളിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കു പോയി. ഒരിക്കൽ പരിശോധിച്ച സാംപിളുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ലാബിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി. ഇതിനു പിന്നാലെ കമ്പനി തന്നെ രണ്ടു ബാച്ചുകളിലെ 27271 വയ്‌ൽ വാക്സീൻ പിൻവലിച്ച്, പകരം പുതിയത് എത്തിക്കാമെന്ന് കോർപറേഷനെ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി കത്തു നൽകുകയും ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം 47 പെട്ടികളിലായി തിരുവനന്തപുരം (7327 വയ്‌ൽ), എറണാകുളം (11,742), കോഴിക്കോട് (8,202) വെയർഹൗസുകളിൽ പുതിയ വാക്സീൻ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രേഖകൾ നിലനിൽക്കെയാണ് വാക്സീൻ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല എന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

∙ മന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞത്

പേവിഷ വാക്സീൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതായി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല സംഭവം. അംഗം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ സംഭവം ആയിരിക്കും. മെഡിക്കൽ കോർപറേഷൻ കൃത്യമായി വിപണി വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ എടുത്ത ആൾക്ക് തരിപ്പ് ഉണ്ടായതായി പരാതി വന്നു. ആ വാക്സീൻ വീണ്ടും കസൗളിയിലെ കേന്ദ്ര ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഈ ബാച്ച് നേരത്തേ പരിശോധന നടത്തിയതാണെന്നും ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തുടർ ഉപയോഗത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

