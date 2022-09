വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ ജനജാഗ്രതാ സമിതികൾ: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ലഹരിവിമുക്ത ജനജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിച്ചു. ഇതിനു പിടിഎയും നാട്ടുകാരും മുൻകയ്യെടുക്കണം. ലഹരി വിൽക്കുന്നവരും വിദ്യാർഥികളും ഇടപഴകാത്ത രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾക്കു മതിലുകൾ നിർമിക്കണം. ഇതിനു വ്യാപാരിസമൂഹവും സഹകരിക്കണം. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അതിന്റെ ചുമതലക്കാർ ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കണം. യുവതലമുറയെ ലഹരിയുടെ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയെന്നതു ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ഭേദമുള്ള വിഷയമല്ലെന്ന മുഖവുരയോടെയാണു നിയമസഭയിൽ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്.

സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ലഹരി വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ ബാലനീതി നിയമം ചുമത്തി കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നു നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. എക്സൈസിനു ബാലനീതി നിയമം പ്രയോഗിക്കാൻ അധികാരം നൽകണമെന്നും അംഗബലം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan on increasing drug use in Kerala