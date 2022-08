ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വാഹനമോടിച്ചാലും പിടിവീഴും !

തിരുവനന്തപുരം∙ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വാഹനമോടിക്കുന്നതു തടയാൻ കേരള പൊലീസ്. ഡ്രൈവർമാർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ആൽക്കോ സ്‌കാൻ ബസ് സംവിധാനം നിലവിൽവന്നു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി ഇനി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും.



അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആധുനിക ഉപകരണവും കിറ്റും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പരിശോധന. സ്കാൻ ബസിൽ കയറ്റി ഡ്രൈവറുടെ ഉമിനീർ പരിശോധിച്ചാണ് ലഹരിയുപയോഗം അറിയുക. അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിക്കും.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഈ സംവിധാനം. പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ആൽക്കോ സ്‌കാൻ ബസ് റോട്ടറി ക്ലബ് കേരള പൊലീസിന് കൈമാറി. ബസിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഓഫ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു.

