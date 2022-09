ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ വരുമാനം സർക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല: മന്ത്രി രാധാകൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ വരുമാനം സർക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ. വിരമിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഇതുസംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ പ്രസ്താവന വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. 2017 മുതൽ ഇതുവരെ 450 കോടി രൂപയാണു ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കു സർക്കാർ നൽകിയത്. ഇതറിയാതെയാണു പ്രചാരണം. കേരളത്തിലെ 5 ദേവസ്വം ബോർഡുകളും മികച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണെന്നും എം.എസ്.അരുൺകുമാറിന്റെ സബ്മിഷനു മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കാസർകോട്, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിശ്ചിത കാലം ആ ജില്ലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വകുപ്പു തലവൻമാർക്കു നിർദേശം നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

ഈ ജില്ലകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർ അവധിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല. കൃത്യസമയത്തു പിഎസ്‍സിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ സബ്മിഷനു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി

അവയവദാന ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ നിരക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും നടപ്പാക്കണമെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. എച്ച്.സലാമിന്റെ സബ്മിഷനു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സർക്കാർ മേഖലയിൽ 1368 അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാത്രമാണു നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 90 ശതമാനവും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ചെലവ് പലർക്കും താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കോഴിക്കോട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

English Summary: Rtd Justice Indu Malhotra's speech on temples income is not factual, says K Radhakrishnan