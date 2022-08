ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂര ബസിൽ കടത്തിയ എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

ചേർത്തല∙ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ദീർഘദൂര ബസിൽ കടത്തിയ എംഡിഎംഎ ലഹരി മരുന്നുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ പൊലീസ് പിടിയിലായി. തിരുവല്ല തുക്ലാശ്ശേരി അഞ്ജലി റോഡ് ചുങ്കത്തിലായ ചിറപ്പാത്ത് റോഷൻ(24), ചങ്ങനാശേരി പ്ലായിക്കാട് മരങ്ങാട് ഷാരോൺ(21) എന്നിവരാണ് ചേർത്തല പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കൊട്ടാരക്കരയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ദീർഘദൂര ബസിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത്. ഇരുവരും മറ്റ് യാത്രക്കാരുമായി തർക്കമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ബസ് ചേർത്തല പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

റോഷനെയും ഷാരോണിനൈയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സംശയം തോന്നി പൊലീസ് ബാഗുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 34 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. തിരുവല്ലയിൽ 15 കേസുകളിൽ പ്രതിയായ റോഷനെ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും നാടുകടത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാരോണിനെതിരെയും ലഹരി കേസുകളുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരും 15 ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോയത്. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിമരുന്നിന് മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Two arrested with MDMA in Cherthala