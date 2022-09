തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ വർഷത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി വളളംകളിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കില്ല. രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ വള്ളംകളി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വള്ളംകളിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: Amit Shah will not come for Nehru Trophy Boat Race