കൊച്ചി ∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി പ്രദേശത്തു പ്രവേശിക്കാനും ഇറങ്ങാനും അദാനി കമ്പനി ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി. ഇതു സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മേഖലയിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നു സഹായം തേടാൻ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനു ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ നിർദേശം നൽകി. വാദം പൂർത്തിയാക്കാനായി ഹർജി 27ലേക്കു മാറ്റി. പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നിർമാണ കരാർ കമ്പനി ഹോവെ എൻജിനീയറിങ് പ്രോജക്ട്സ് എന്നിവരാണു ഹർജി നൽകിയത്.

പദ്ധതിക്കുള്ള അനുമതിയുടെ സാധുത സംബന്ധിച്ചല്ല ഹർജിയെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർത്തെന്നും അനധികൃതമായി തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള ഹർജിക്കാരുടെ വാദമാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതിയോ നിർമാണ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നു കോടതി ആവർത്തിച്ചു. പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Government should give police protection for Vizhinjam port project, says Kerala HighCourt