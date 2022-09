തകർന്ന റോഡ്: റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിജിലൻസിനോട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ തകർന്ന റോഡുകളിൽ നടത്തിയ വിജിലൻസ് പരിശോധനയുടെയും കുറ്റക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിനു നിർദേശം നൽകി. റോഡ് നിർമാണവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ചു വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണം തുടരണം. നടപടികൾക്കു ഡയറക്ടറുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകണം. കുറ്റക്കാർ എത്ര ഉന്നതരായാലും നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിർദേശിച്ചു.

പൊതുമരാമത്തു റോഡുകളുടെ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി വൈകാതിരിക്കാൻ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും പിഡബ്ല്യുഡി അറിയിക്കണം. പെരുമ്പാവൂർ - കോതമംഗലം - മൂന്നാർ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കണം. ദേശീയപാതയിൽ അത്താണിക്കു സമീപം റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണു സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ സമയം തേടി. ഇടപ്പള്ളി - മണ്ണുത്തി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ നിന്നു കരാറുകാരെ ഒഴിവാക്കി 58 കോടി രൂപയ്ക്കു പുതിയ ആളെ നിയോഗിച്ചതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

7500 പരാതി

നിർമിച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തകർന്ന റോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 7500 പരാതി കിട്ടിയെന്നും 107 എണ്ണത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയെന്നും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് ഏബ്രഹാം ഓൺലൈനിൽ ഹാജരായി അറിയിച്ചു. വിജിലൻസ് നടപടിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്നു കോടതി പ്രതികരിച്ചു.

റോഡ് ടാറിങ്ങിന്റെ സാംപിൾ ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിട്ടുവെന്നും 2–3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കുമെന്നും ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. 2 കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നും അറിയിച്ചു. റോഡിലെ കുഴികളിൽ വീണ് അപകടമുണ്ടായാൽ കലക്ടർമാരിൽ നിന്നു വിശദീകരണം തേടുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

