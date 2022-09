കെഎസ്ആർടിസി: 50 കോടി നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ, ശമ്പളത്തിനുപോലും തികയില്ല

തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി ∙ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കെഎസ് ആർടിസിക്ക് ഓണക്കാലത്തു സർക്കാർ 50 കോടി രൂപ നൽകുമെന്നു മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിലും ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു.

എന്നാൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്കു ധനവകുപ്പ് നൽകുന്ന പ്രതിമാസ സഹായമാണു 50 കോടി രൂപയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ 2 മാസത്തേക്കു 100 കോടി അനുവദിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്താണു പകുതി തുക നൽകുന്നത്. ജൂലൈയിലെ ശമ്പളം നൽകാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴും ഓഗസ്റ്റിലേത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. സർക്കാർ 50 കോടിയേ നൽകൂവെന്ന് ഉറച്ചുനിന്നാൽ ശമ്പളമില്ലാത്ത ഓണമായി മാറുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജീവനക്കാർ.

കെഎസ്ആർടിസിക്കു 103 കോടി രൂപ നൽകണമെന്നാണു കോടതി പറയുന്നതെന്നു ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബജറ്റിനു പുറത്തു 103 കോടി അധികമായി അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിന്റെ തുക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം എന്നു കൂടി കോടതികൾ പറയേണ്ടിവരുമെന്നും ധന ഉത്തരവാദിത്ത ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കു മറുപടി നൽകുമ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 50 കോടി രൂപ സഹായം അപര്യാപ്തമാണെന്നു കെഎസ്ആർടിസി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ പക്കൽ 15 കോടി രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ 75 കോടി വേണമെന്നും അറിയിച്ചു. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ചു ചില സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത കോടതി സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ ഉത്തരവിനായി മാറ്റി.

നിലവിൽ ലഭ്യമായ പണം ഉപയോഗിച്ചു ശമ്പളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു നൽകിയ ശേഷം ബാക്കി സപ്ലൈകോ ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂപ്പൺ ആയി നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്നു കോടതി ആരാഞ്ഞു.

നിർണായകം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ യോഗം

അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണു മാനേജ്െമന്റിന്റെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രതീക്ഷ. 5ന് ശമ്പളം നൽകണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം അംഗീകരിക്കണമെന്നാണു ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും വാദം. 12 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബിഎംഎസും ടിഡിഎഫും. സിംഗി‍ൾ ഡ്യൂട്ടി ഉത്തരവായി വന്നാൽ നിയമപോരാട്ടമാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഒത്തുതീർപ്പുകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയാകാമെന്നു സിഐടിയു പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ആയിരിക്കും നിർണായകം.

English Summary: Kerala Government will paid 50 crore to pay salaries in KSRTC