എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ രാജി ഉടൻ; പുതിയ മന്ത്രി വൈകില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്നു ചേരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ പുതിയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കും. ഇന്നു വൈകിട്ടോ നാളെ രാവിലെയോ രാജി ഉണ്ടാകുമെന്നാണു വിവരം.

രാവിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം. കൊച്ചിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉച്ചയ്ക്കു തിരിച്ചെത്തും. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരക്കിട്ട് തിരിച്ച് പാർട്ടി യോഗത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നത് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗോവിന്ദന്റെ രാജിക്ക് പാർട്ടി അനുമതി നൽകിയാൽ പകരം മന്ത്രി ആരെന്നും ഇന്നു തന്നെ അറിയാം. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ.എൻ.ഷംസീറിനു സാധ്യതയേറി. മുഖ്യമന്ത്രി, കെ.കെ.ശൈലജ, എം.വി.ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഷംസീർ, ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ, കെ.വി.സുമേഷ്, എം.വിജിൻ എന്നിവരാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള സിപിഎം എംഎൽഎമാർ. ഇതിൽ മുൻ മന്ത്രിമാർക്ക് വീണ്ടും അവസരം നൽകേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ശൈലജയ്ക്കായി മാറ്റാൻ ഇടയില്ലെന്നാണു പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാം തവണ എംഎൽഎയും പാർട്ടി ശ്രേണിയിൽ മുകളിലും ഉള്ള ഷംസീറിനാണ് സ്വാഭാവിക സാധ്യത. ഗോവിന്ദനു കണ്ണൂരിൽ നിന്നു തന്നെ പകരക്കാരനെ വേണ്ടെന്നു വച്ചാൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ.വി.കുഞ്ഞമ്പു, പി.നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

ഗോവിന്ദൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും എക്സൈസും പകരക്കാരനെത്തന്നെ ഏൽപിക്കണമെന്നില്ല. ടി.ശിവദാസ മേനോൻ, പി.കെ.ഗുരുദാസൻ, ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ‍ഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭകളിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. വകുപ്പുകളിൽ ചെറിയ ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും അപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ രാജിവച്ച സജി ചെറിയാന്റെ ഒഴിവ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഉടൻ നികത്തുമോയെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തിരിച്ചു വരവിന് തന്റെ സാധ്യത അടയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ മന്ത്രിയെ വയ്ക്കുന്നതിനോട് സജിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്തേ ഇന്നത്തെ യോഗം തീരുമാനം എടുക്കാനിടയുള്ളൂ.

