കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പളം: മൂന്നിലൊന്ന് പണം, ബാക്കി കൂപ്പണുകൾ

കൊച്ചി/തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകാൻ സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 50 കോടി രൂപ ഉടൻ നൽകണമെന്നും ആ തുകയ്ക്ക് ജീവനക്കാർക്കു ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ബാക്കി ശമ്പളത്തിനും ഉത്സവ ബത്തയ്ക്കും തുല്യമായ തുകയ്ക്കു സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള സ്റ്റോറുകളുടെ കൂപ്പണുകളും വൗച്ചറുകളും നൽകണം. ശമ്പളവും കൂപ്പണുകളും 6നകം നൽകണം. കൂപ്പൺ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കു ബാക്കിയുള്ള ശമ്പളം കുടിശികയായി നിലനിർത്തുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോടതി ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ 50 കോടി അനുവദിച്ചു ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളവും ഉത്സവ ബോണസും നൽകാൻ സർക്കാർ 103 കോടി രൂപ നൽകണമെന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് സി.പി.മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉത്തരവിറക്കിയത് ഉചിതമല്ലെന്നു വിലയിരുത്തിയാണു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടപെടൽ. ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഹർജികളും അപ്പീലിനൊപ്പം പരിഗണിച്ചാണു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശം സർക്കാരിനു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അറിയിച്ചു.

തുടർന്നാണ്. ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതത്തിന് വസ്ത്രങ്ങളും പലചരക്കു സാധനങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകാനാകുമോ എന്നു കോടതി ആലോചിച്ചത്. സർക്കാർ സമ്മതം അറിയിച്ചെങ്കിലും ശമ്പളം പണമായി തന്നെ കിട്ടണമെന്നു ഹർജിക്കാരായ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചു.

കൂപ്പൺ ക്രമീകരണം 2 മാസത്തേക്കു മാത്രം

സപ്ലൈകോ, കൺസ്യൂമർഫെഡ്, മാവേലിസ്റ്റോർ, ഹോർട്ടികോർപ്, ഹാൻടെക്സ്, ഹാൻവീവ്, കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കൂപ്പണുകളാണു നൽ‌കുന്നത്. 6 മാസത്തേക്കു ക്രെഡിറ്റ് കാലാവധി നൽകണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലേക്കു മാത്രമാണ് ഈ ക്രമീകരണം.

