പാർട്ടിക്ക് സ്വീകാര്യനെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടരും: കാനം രാജേന്ദ്രൻ

കണ്ണൂർ ∙ താൻ സെക്രട്ടറിയായി തുടരുന്നതു ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നു കൊടുക്കാൻ അറിയാമെന്നും ക്രമേണ ദഹനശക്തി മെച്ചപ്പെട്ടു കൊള്ളുമെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തനിക്കു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു തുടരാം. പാർട്ടിക്ക് സ്വീകാര്യനെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും. തുടരേണ്ടതില്ലെന്നു പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ വേറെ ആളു വരും – ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ സിപിഐ സമ്മേളനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി കാനം പറഞ്ഞു.

ചില സമ്മേളനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതിന് ഉള്ളിൽനിന്നുകൊണ്ടാണ്. പാർട്ടിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ കാനം പക്ഷമോ ഇസ്മായിൽ പക്ഷമോ ഇല്ല. സിപിഐ പക്ഷമല്ലാത്തവർക്കു പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.

സിപിഐ പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന ബിജിമോളുടെ വിമർശനത്തിൽ കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാനാണു പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇടുക്കിയിൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജിമോളുടെ പേരു നിർദേശിച്ചത്. അവിടത്തെ പ്രതിനിധികൾ അതു വോട്ടെടുപ്പിൽ തള്ളി എന്നതുകൊണ്ട് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന വിമർശനം ഉയർത്തേണ്ടതില്ല.

ലോകായുക്ത നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. അതിൽ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ ഒന്നുമില്ല. ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതി. ഗവർണർ പദവി തന്നെ അനാവശ്യമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏജന്റായി ഒരാൾ എന്തിനാണ്? – കാനം ചോദിച്ചു.

