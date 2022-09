സിൽവർ ലൈൻ പാത മംഗളൂരു വരെ; മുഖ്യമന്ത്രിതല ചർച്ചയ്ക്കു ധാരണ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിൽവർ ലൈൻ പാത മംഗളൂരു വരെ നീട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേരളവും കർണാടകവും തമ്മിൽ ദക്ഷിണ മേഖലാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ധാരണ.

തലശ്ശേരി – മൈസൂരു, നിലമ്പൂർ - നഞ്ചൻകോട് പാതകളെക്കുറിച്ചും ഈ മാസം അവസാനം ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിതല കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു നീളുന്ന അതിവേഗ റെയിൽ കോറിഡോർ നിർദേശിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും അതിവേഗ പാത വേണമെന്ന നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചത്. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ അജൻഡയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള നിർദിഷ്ട പാത മംഗളൂരുവിലേക്ക് നീട്ടണം എന്നായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. തലശ്ശേരി – മൈസൂരു, നിലമ്പൂർ – നഞ്ചൻകോട് പാതകളും അജൻഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപാണ് കേരളവും കർണാടകവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിതല ചർച്ചയ്ക്കു ധാരണയായി എന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തെ അറിയിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിതല ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാവും ഈ വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വരിക. സിൽവർ ലൈനിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ കർണാടക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ചർച്ചയ്ക്കു മുൻപ് അവ കൈമാറണം.

ചെന്നൈ–കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽ കോറിഡോറാണു സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. സമുദ്ര തീരശോഷണം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര സർവീസ് തുടങ്ങുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. തിരുപ്പതി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര സർവീസ് വേണമെന്ന ആവശ്യം ആന്ധ്രയും ഉയർത്തി.

ദേശീയ വ്യോമയാന നയം അനുസരിച്ചേ രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ അനുവദിക്കാനാവു എന്നും അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അധികാരമില്ലെന്നും ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു. നിലവിലുള്ള നയം അനുസരിച്ചു പരമാവധി സർവീസുകൾക്കു ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി.

English Summary: Kerala, Karnataka Chief Ministers to discuss Silverline in a meeting at Bengaluru, says Pinarayi