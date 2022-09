മരംമുറിച്ച് പക്ഷികളെ കൊന്ന സംഭവം; 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

തിരൂരങ്ങാടി (മലപ്പുറം) ∙ എആർ നഗർ വികെ പടിയിൽ ദേശീയപാതാ വികസത്തിനായി മരം മുറിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ പക്ഷികൾ ചത്ത സംഭവത്തിൽ 4 പേർക്കെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തു. 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി വികാസ് കുമാർ രാജക്, മരം മുറിച്ച തൊഴിലാളി തമിഴ്നാട് സേലം കൂത്തുമുട്നേൽ മഹാലിംഗം (32), മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള സൂപ്പർവൈസർ കോയമ്പത്തൂർ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ ഇല്ലം എൻ.മുത്തുകുമാരൻ (39) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

റോഡ് പണിയുടെ എൻജിനീയർ തെലങ്കാന വാറങ്കൽ പട്ടായ്പക സ്വദേശി നാഗരാജുവിനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഒളിവിലാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. കരാറുകാരനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കലക്ടറോടു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മരം മുറിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. റോഡ് വികസനത്തിനായി മരം മുറിക്കുന്നത് പക്ഷികൾ കൂടുവിട്ട് പോകുംവരെ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വ്യാഴം ഉച്ചയ്ക്കാണ് വികെ പടിയിൽ പുളിമരം മുറിച്ചത്. യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അടിഭാഗം മുറിച്ച മരം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തള്ളിമറിച്ചിടുകയായിരുന്നു. മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടിയ നീർകാക്കകളാണ് ചത്തതിൽ ഏറെയും. മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്ന പക്ഷികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ചത്തു. നാട്ടുകാർ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകിയ ശേഷം 10 പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി.

