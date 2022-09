ചെയർ വിട്ടു, ഇനി മന്ത്രിക്കസേരയിൽ; എം.ബി.രാജേഷിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ മറ്റന്നാൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒന്നേകാൽ വർഷം അണിഞ്ഞ സഭാനാഥന്റെ കുപ്പായം അഴിച്ച് എം.ബി.രാജേഷ് പുതിയ ചുമതലകളിലേക്ക്. ചെന്നൈയിലെത്തി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഇന്നലെ രാവിലെ തിരിച്ചെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ രാജേഷ് പിന്നാലെ നിയമസഭയിലെത്തി ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനു രാജിക്കത്തു കൈമാറി. മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 11ന് രാജ്ഭവനിൽ വച്ച് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദം ഏറ്റെടുത്തിനു പിന്നാലെ രാജിവച്ച എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന തദ്ദേശം, എക്സൈസ് വകുപ്പുകളാണ് എം.ബി.രാജേഷിന്.

സ്പീക്കറായി പ്രവർത്തിച്ച 15 മാസം വളരെ വിലപ്പെട്ട അനുഭവമായിരുന്നെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച സഭ കേരള നിയമസഭയാണെന്നും വിടവാങ്ങൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

15 മാസങ്ങൾക്കിടെ 83 ദിവസം സഭ സമ്മേളിച്ചു. 65 നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി. സമയക്രമം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സഭാ നടത്തിപ്പിന് ആദ്യം എതിർപ്പുണ്ടായെങ്കിലും ക്രമേണ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ന്യായമായി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും വളരെ സഹായകരമായിരുന്നു.

എനിക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതു കേൾക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ്. വിമർശനത്തിനു മറുപടി പറയാനുള്ള അവകാശം ഞാനും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് – എം.ബി.രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

∙ ‘നിയമസഭയിൽ പുതിയ ചുമതലകൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനും എ.എൻ.ഷംസീറുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭരണപക്ഷനിരയിലെ മുൻനിരക്കാരനാണ് ഷംസീർ. സ്വാഭാവികമായും ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുന്നിലുണ്ടാകും. ഷംസീറിനു പുതിയ ചുമതലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പരുവപ്പെടാൻ കഴിയും.’ – എം.ബി.രാജേഷ്

English Summary: M.B. Rajesh to take oath as minister on september 6th