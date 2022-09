6 മാസത്തിനകം റോഡ് പൊളിഞ്ഞാൽ കരാറുകാരനും എൻജിനീയർക്കുമെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിർമാണമോ അറ്റകുറ്റപ്പണിയോ നടത്തി 6 മാസത്തിനകം റോഡ് പൊളിഞ്ഞാൽ എൻജിനീയർക്കും കരാറുകാരനുമെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുക്കും. കുഴി കണ്ടാലും എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കും. 6 മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സർക്കുലർ. നിർമാണം കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ റോഡ് പൊളിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ കരാറുകാർക്കോ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നു നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഇക്കാര്യത്തിൽ മരാമത്തു വകുപ്പും തദ്ദേശവകുപ്പും ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒരു വർഷത്തിനകമാണു റോഡ് പൊളിയുന്നതെങ്കിൽ വകുപ്പുതലത്തിൽ എൻജിനീയർ, കരാറുകാരൻ എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തും. കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ദിവസം മുതലുള്ള കാലാവധിയാണു കണക്കാക്കുകയെന്നു മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു. പ്രകൃതിദുരന്തം മൂലമാണു റോഡ് പൊളിഞ്ഞതെന്നു കലക്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നടപടിയുണ്ടാകില്ല.

