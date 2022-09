മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം: ‘ഒളിവിൽ’ പോയവർ കീഴടങ്ങി

കോഴിക്കോട് ∙ കണ്ടെത്താനാകാതെ പൊലീസ് ‘കഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ’ പ്രതികൾ, പിടിക്കാൻ നടന്ന പൊലീസിന്റെ കൺമുൻപിൽ വേറെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരായ പ്രതികൾ ആണ് പൊലീസിന്റെ ‘അകമ്പടി’യിലെന്നോണം നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയത്. പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയും ഇന്നലെ 3നു മുൻപ് കീഴടങ്ങമെന്നു കോടതി നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രതികൾ കീഴടങ്ങാൻ പോകുന്നുവെന്നു ശ്രുതി പരന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷനിലോ കുന്നമംഗലം കോടതിയിലോ കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് പൊലീസ് ആദ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകുമെന്നായി പിന്നീട്. അവിടെനിന്നു പ്രതിഷേധക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും പോയതോടെ 2.45നു പ്രതികൾ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിൽത്തന്നെ കീഴടങ്ങി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഇൻസ്പെക്ടറും സംഘവും തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ ജോ.സെക്രട്ടറിയുമായ കോവൂർ കരിങ്കുമ്മൽ കെ.അരുൺ (34), ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഇരിങ്ങാടൻപള്ളി മരങ്ങോളിനിലം പീതാംബരത്തിൽ എം.കെ.അഷിൻ (24), സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇരിങ്ങാടൻപള്ളി പൊയ്യേരി പുതുക്കുടി കെ.രാജേഷ് (43), ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മായനാട് ഇയ്യക്കാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഷബീർ (33), കോവൂർ മഠത്തിൽ സജിൻ (20) എന്നിവരാണ് കീഴടങ്ങിയത്.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ മർദിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം എ.അരുണും മറ്റു പ്രതികളായ കെ. രാജേഷും മുഹമ്മദ് ഷബീറും സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം പി.നിഖിലിനും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.സി.ഷൈജുവിനുമൊപ്പം നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: മനോരമ

എസ്എച്ച്ഒ എം.എൽ.ബെന്നി ലാലുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്. കേസിലെ മറ്റു 2 പ്രതികളായ പി.എസ്.നിഖിൽ, കിഴക്കേപ്പറമ്പ് ജിതിൻലാൽ എന്നിവർ ഒളിവിലാണ്. ആക്രമണത്തിൽ 3 സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കും സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമം സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ പി.ഷംസുദ്ദീനും പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

കേസിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മർദനമേറ്റവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ഭരണത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികളെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

