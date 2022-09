കടിയേറ്റ് സഹികെട്ടു, ഒടുവിൽ പഠനം; വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തെരുവുനായ്ക്കൾ പെരുകുകയും പേവിഷ ബാധയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വർധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സർക്കാർ കണ്ണുതുറക്കുന്നു. വാക്സീനിൽ പാളിച്ചയുണ്ടോയെന്നത് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിയോഗിച്ച ഏഴംഗ വിദഗ്ധ സമിതി പഠനം തുടങ്ങി. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടാണു ചെയർമാൻ. വാക്‌സീന്റെ ഗുണനിലവാരം വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചു.

പേവിഷബാധ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 9 കാര്യങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തി ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2022 ൽ ഇതുവരെ 21 പേരാണ് പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഇതിൽ 16 പേർ വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവരായിരുന്നു. 5 പേർ കൃത്യമായി വാക്സീനെടുത്തിട്ടും മരിച്ചു.

വാക്‌സീൻ നൽകിയിട്ടും പേവിഷ മരണം സംഭവിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിലുണ്ടായ ആശങ്ക കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കുള്ള കത്തിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ കസൗളിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധിച്ച് ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച വാക്‌സീനും സീറവുമാണ് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയവർക്കും പിന്നീടു മരണമടഞ്ഞ 5 പേർക്കും നൽകിയത്. ഈ ലാബാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വാക്സീനും സീറവും ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്.

കേന്ദ്രനിർദേശമുണ്ടെങ്കിലേ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ലാബ് പുനഃപരിശോധനയ്ക്കു തയാറാകൂ എന്നതിനാലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചത്. കേരളത്തിലേക്കു ലഭിച്ച 2 ബാച്ച് മരുന്നുകളിൽ വേഗം പുനഃപരിശോധന വേണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.

പേവിഷ വാക്സീൻ: സമിതി അംഗങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ പേവിഷ വാക്സീനിൽ ദോഷമുണ്ടോയെന്ന് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിയോഗിച്ച ഏഴംഗ വിദഗ്ധ സമിതി: മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോ. തോമസ് മാത്യു (ചെയർമാൻ), വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഡോ.ഇ.ശ്രീകുമാർ, ബെംഗളൂരു നിംഹാൻസ് ന്യൂറോളജി വിഭാഗം അഡീഷനൽ പ്രഫ. ഡോ. റീത്ത എസ്. മാണി, ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ പി.എം.ജയൻ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് പകർച്ചവ്യാധി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.ആർ. അരവിന്ദ്, പാലോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഡിസീസ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ.സ്വപ്ന സൂസൻ ഏബ്രഹാം, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ.എസ്.ഹരികുമാർ.

വാക്സീനെടുത്തിട്ടും എങ്ങനെ മരണം

വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കുന്ന 9 കാര്യങ്ങൾ

∙ വാക്സീനും ഇമ്യുണോഗ്ലോബുലിനും സ്വീകരിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചു?

∙ മരണം ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇടപെടൽ സാധ്യമായിരുന്നു.

∙ വാക്സീൻ നൽകുന്നവരുടെ അറിവ്, മനോഭാവം, കഴിവ് എന്നിവ എങ്ങനെ? പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ടോ?

∙ നിലവിലെ വാക്സീൻ നയത്തിൽ പാളിച്ചകളുണ്ടോ? മാറ്റങ്ങൾ വേണോ ?

∙ വാക്സീൻ വഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനശേഷി എങ്ങനെ?

∙ പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരായ മരുന്നു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടോ?

∙ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

∙ 2025 നകം കേരളത്തെ പേവിഷബാധ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

∙ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങൾ

