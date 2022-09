വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 1.09 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം

പാലാ ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിക്ക് 1.09 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ എറണാകുളം വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാരക്കോടതി ജഡ്ജി വി.എസ്.ബിന്ദുകുമാരി ഉത്തരവിട്ടു. 2015ൽ എറണാകുളം ഇരുമ്പനം ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിനു മുൻപിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടമ്പുഴ വടാട്ടുപാറ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ബെന്നിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു തുക നൽകണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്.

70,38,400 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും 8% പലിശയും സഹിതം 1,09,79,904 രൂപ നൽകണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. എതിർകക്ഷിയായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി ഏബ്രഹാം തോമസ് നിലയ്ക്കപ്പള്ളിൽ, ജിമ്മി ജോർജ്, കെ.എസ്.സന്തോഷ്‌കുമാർ, എം.ജി.ജയിനിമോൾ, ജീമോൾ ചാക്കോ എന്നിവർ ഹാജരായി.

English Summary: 1.09 crore compensation to the relatives of the deceased in the car accident