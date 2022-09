പേവിഷത്തിനെതിരെ സർക്കാർ യജ്ഞം; പ്രചാരണ പരിപാടിക്കു തുടക്കം, കുട്ടികൾക്കും ബോധവൽക്കരണം

തിരുവനന്തപുരം∙ നായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ‘ഉറ്റവരെ കാക്കാം: പേവിഷത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത’ എന്ന പേരിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. പേ വിഷബാധയെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ആശങ്ക അകറ്റുന്നതിനുമാണിത്. സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ബോധവൽക്കരണം നടത്തും. എല്ലാവരും പേവിഷ ബാധയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിരോധം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

∙ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചാൽ എത്ര ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിലും അവഗണിക്കരുത്.

∙· പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വാക്‌സിനേഷനും അതീവ പ്രാധാന്യം.

·∙ കടിയേറ്റ ഭാഗം എത്രയും വേഗം സോപ്പും വെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് 15 മിനിറ്റോളം നന്നായി കഴുകുക.

·∙ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വാക്‌സീനെടുക്കുക.

·∙ മുറിവിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് ആന്റി റാബിസ് വാക്‌സീനും (ഐഡിആർവി) ഇമ്യുണോഗ്ലോബുലിനുമാണ് എടുക്കുന്നത്.

·∙ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ വാക്‌സീൻ എടുത്തെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

·∙ കടിയേറ്റ ദിവസവും തുടർന്ന് 3, 7, 28 ദിവസങ്ങളിലും വാക്‌സീൻ എടുക്കണം.

·∙ വാക്‌സീനെടുത്തു കഴിഞ്ഞും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടുക.

·∙ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് വാക്‌സിനേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക.

·∙ മത്സ്യം, മാംസം തുടങ്ങിയ ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയരുത്.

·∙ പേവിഷബാധയ്ക്കു നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും വാക്‌സിനേഷനും; അത് അവഗണിക്കരുത്.

English Summary: Government of Kerala campaign against rabies vaccine